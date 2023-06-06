В Херсонской области разрушена часть Каховской ГЭС, возникла угроза затопления

В Херсонской области разрушена часть Каховской ГЭС, возникла угроза затопления
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Херсонской области возникла угроза подтопления населенных пунктов из-за разрушения Каховской ГЭС, расположенной выше Херсона по течению Днепра.

Как сообщает «Интерфакс», повреждены задвижки, в результате вода начала сбрасываться из Каховского водохранилища.

По данным РБК, который ссылается на администрацию Херсонской области, дамба не разрушена, разовый сброс воды невозможен из-за конструкции сооружения, поэтому ситуация «не является критичной». В МАГАТЭ сообщили, что сейчас непосредственной угрозы для расположенной ниже по течению Запорожской АЭС нет. Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, который остается под контролем Киева.

Согласно данным на 6 утра мск, уровень воды в Днепре поднялся на 2,5 метра (информация РИА «Новости»).

По информации ТАСС (около 7:00 мск), уровень подъема воды в Новой Каховке достиг пяти метров, жителей подтопленных домов эвакуируют. Разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, «сейчас идет каскадное разрушение станции», отмечает агентство. В зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов. По словам собеседника агентства, вода сейчас движется на Казанский и Переславский острова. 

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