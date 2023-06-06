В Херсонской области разрушена часть Каховской ГЭС, возникла угроза затопления

В Херсонской области возникла угроза подтопления населенных пунктов из-за разрушения Каховской ГЭС, расположенной выше Херсона по течению Днепра.

Как сообщает «Интерфакс», повреждены задвижки, в результате вода начала сбрасываться из Каховского водохранилища.

По данным РБК, который ссылается на администрацию Херсонской области, дамба не разрушена, разовый сброс воды невозможен из-за конструкции сооружения, поэтому ситуация «не является критичной». В МАГАТЭ сообщили, что сейчас непосредственной угрозы для расположенной ниже по течению Запорожской АЭС нет. Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, который остается под контролем Киева.

Согласно данным на 6 утра мск, уровень воды в Днепре поднялся на 2,5 метра (информация РИА «Новости»).