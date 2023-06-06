В самарском сидре, ставшем причиной гибели 28 человек, нашли опасные примеси

В самарском сидре, ставшем причиной гибели 28 человек, нашли опасные примеси
Фото Нового Калининграда
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В сидре самарского производства, ставшего причиной гибели уже 28 человек, обнаружили опасные примеси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт «МВД Медиа».

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается», — уточнили в полиции.

Ранее сообщалось о случаях отравления сидром с летальным исходом в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Известно также о трех случаях алкогольного отравления в Пензенской области.

Возбуждены дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека). Задержан подозреваемый — 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области. Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО «Анди» (Самарская область), выпускающего напиток «Мистер Сидр».

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