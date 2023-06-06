В Шоссейном произошел пожар, мама и ребенок успели выбежать из дома

Утром во вторник, 6 июня, пожарные отстояли жилой дом в Шоссейном, которому угрожал огонь горящей пристройки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар произошел в СНТ «Ветерок-2», где загорелась крыша гаража, пристроенного к жилому дому. «Огонь добрался до кровли и утеплителя стен. Хозяйка с ребенком успели покинуть дом», — рассказали в МЧС.

Пожарные оперативно прибыли на место и «в кратчайшие сроки сбили пламя, не позволив нанести серьезные повреждения жилому зданию», отметили в пресс-службе. Пожар полностью ликвидирован.