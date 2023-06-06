В Калининграде главу управляющей компании и арендодателя обвиняют в гибели двух человек

В Калининграде главу управляющей компании и арендодателя обвиняют в гибели двух человек
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде 48-летний директор управляющей компании и 69-летний арендодатель предстанут перед судом по обвинению в гибели двух человек. Руководитель УК обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Представитель собственника — в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с апреля 2021 по январь 2022 гг. директор управляющей компании не обеспечил проверку и содержание в исправном состоянии вентиляционных и дымоотводных каналов, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. В свою очередь представитель собственника одной из квартир данного дома квартиры был обязан производить техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, установленного в квартире, но не делал этого.

Допущенные нарушения привели к тому, что 18 января 2022 года 49-летний мужчина и 36-летняя женщина, снявшие квартиру, погибли от отравления окисью углерода. Как позже установлено техническими судебными экспертизами, это произошло из-за неисправности газового котла, в котором была загрязнена система отведения дымовых газов и основная газовая горелка, а также отсутствовала тяга в дымоходе и вентиляционном канале.

Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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