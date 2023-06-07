Из-за разрушения плотины на Каховской ГЭС в зоне бедствия оказались до 40 тыс. человек

В зоне бедствия в Херсонской области из-за разрушения плотины Каховской ГЭС оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает РБК.



По его словам, к утру 7 июня уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 м в районе Энергодара в Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС. При этом, как заявил Сальдо, с военной точки зрения оперативно-тактическая ситуация после разрушения плотины ГЭС сложилась в пользу ВС России, отмечает РБК.

Также Сальдо рассказал, что не найдено семь пропавших без вести. «Не найдены пока семь человек, но они могут быть на островах, и сейчас на островах уже будет возможность их посещать. Если кто-то там остался, их снимут», — заявил он.