Из-за разрушения плотины на Каховской ГЭС в зоне бедствия оказались до 40 тыс. человек

Из-за разрушения плотины на Каховской ГЭС в зоне бедствия оказались до 40 тыс. человек
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

В зоне бедствия в Херсонской области из-за разрушения плотины Каховской ГЭС оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, сообщает РБК.

По его словам, к утру 7 июня уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 м в районе Энергодара в Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС. При этом, как заявил Сальдо, с военной точки зрения оперативно-тактическая ситуация после разрушения плотины ГЭС сложилась в пользу ВС России, отмечает РБК.

Также Сальдо рассказал, что не найдено семь пропавших без вести. «Не найдены пока семь человек, но они могут быть на островах, и сейчас на островах уже будет возможность их посещать. Если кто-то там остался, их снимут», — заявил он.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter