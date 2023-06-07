«Пятерочку» оштрафовали из-за вводящей в заблуждение рекламы скидок пенсионерам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения при рекламировании торговой сети «Пятерочка». Речь о телеролике, который демонстрировался по «Первому каналу» и «России-1», сообщается на сайте ведомства.



Телеролик рассказывал об акции «Пенсионерам скидки». Телезрители пожаловались в ФАС на то, что реклама вводит их в заблуждение.

«Антимонопольная служба установила, что информация в видеоролике дает потребителям основания полагать, что акция распространяется на все товары в магазинах торговой сети. Однако скидка действовала только в отношении отдельных категорий товаров. Полная информация об условиях акции сообщалась на официальном сайте ретейлера и в дисклеймерах(1) к рекламе. При этом текст дисклеймеров был выполнен мелким шрифтом и демонстрировался в рекламном видеоролике в течение короткого времени», — отмечает ФАС России. Информацию об условиях акции там назвали «формальной» и признали факт введения потребителей в заблуждение.

В отношении ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») было возбуждено дело по признакам нарушения рекламного законодательства, а затем дело об административном правонарушении. В итоге реклама была признана ненадлежащей, компании выписали штраф на 300 тысяч рублей.