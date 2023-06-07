Под Полесском на железнодорожном переезде столкнулись трактор и мотовоз (фото)

Под Полесском в посёлке Залесье на железнодорожном переезде столкнулись трактор и мотовоз. По данным отдела корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги, ДТП произошло около 11 утра во вторник, 7 июня,



«Трактор с прицепом выехал на переезд, к которому в это же время приближался погрузочно-транспортный мотовоз. Машинист мотовоза применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — сообщили в КЖД.

Пострадавших нет, мотовоз продолжил движение по маршруту. На график движения поездов происшествие не повлияло. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.