Под Полесском на железнодорожном переезде столкнулись трактор и мотовоз (фото)

Под Полесском на железнодорожном переезде столкнулись трактор и мотовоз (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Под Полесском в посёлке Залесье на железнодорожном переезде столкнулись трактор и мотовоз. По данным отдела корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги, ДТП произошло около 11 утра во вторник, 7 июня,

«Трактор с прицепом выехал на переезд, к которому в это же время приближался погрузочно-транспортный мотовоз. Машинист мотовоза применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — сообщили в КЖД.

Пострадавших нет, мотовоз продолжил движение по маршруту. На график движения поездов происшествие не повлияло. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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