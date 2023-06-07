В Пионерском мошенники позвонили пенсионерке, когда она беседовала с участковым

В Пионерском мошенники позвонили пенсионерке, когда она беседовала с участковым
Скриншот видео УМВД
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В Пионерском полицейский уберег пенсионерку от перевода денег телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, участковый опрашивал женщину как раз в тот момент, когда ей позвонил неизвестный абонент. «Начав разговор, женщина заметно занервничала и ушла в другую комнату за банковской картой. Такое поведение насторожило сотрудника полиции, он решил уточнить, все ли в порядке», — говорится в релизе.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил из банка «сотрудник безопасности»: он сообщил, что с её счета неизвестные пытались перевести все деньги, но банк заблокировал карту. Чтобы вернуть доступ, пенсионерке необходимо продиктовать «сотруднику банка» данные и код банковской карты.

«Участковый разъяснил горожанке что это популярная схема мошенничества, и попросил пенсионерку передать ему телефон. Правоохранитель представился собеседнику женщины, на другом конце сразу повесили трубку», — отметили в УМВД.


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