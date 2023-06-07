После двухнедельного запоя житель Балтийска обнаружил, что на него оформлено несколько кредитов

Житель Балтийска, который оформил на приятеля кредиты и похитил деньги, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 42-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные злоумышленники оформили на него несколько кредитов, после чего перевели деньги на неустановленный счёт.

В ходе проверки выяснилось, что на протяжении двух недель потерпевший и его ранее судимый 30-летний приятель распивали спиртные напитки в квартире по месту жительства. За это время подозреваемый, используя чужой телефон, оформил несколько кредитов на имя товарища и перевёл деньги на свою карту. В общей сложности злоумышленник похитил более 127 000 рублей.

В отделе полиции он вину признал и сообщил, что уже потратил все деньги на свои нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».