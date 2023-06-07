В Калининградской области зафиксировано несколько пыльных вихрей (видео)

Все новости по теме: Стихия

Жители Калининградской области стали свидетелями нескольких пыльных вихрей. Один был зафиксирован в Калининграде на аэродроме Девау, а второй — в одном из гаражных общества Советска.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пояснили, что такие вихри образуются в ясную погоду, имеют слабую силу и не связаны с кучево-дождевыми облаками, как смерчи.

«Они образуются, когда сильный конвективный восходящий поток формируется рядом с землей в относительно теплый день (когда воздух над подстилающей поверхностью прогревается сильнее, чем верхние слои), — сообщают эксперты. — Вихрь имеет вертикальную (или слегка наклонённую к горизонту) ось вращения, высота вихря составляет обычно 10–20 метров (в ряде случаев несколько десятков метров), диаметр 1–5 м, время существования — от нескольких секунд до 1–2 минут. Вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и переносит их иногда на значительное расстояние (сотни метров)».

Администратор сообщества Даниил Урсакий пояснил «Новому Калининграду», что для летнего периода это вполне частое явление для региона, а не что-то сверхъестественное.

«Их просто увидеть, а снять сложно, они живут по несколько минут обычно», — добавил он.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter