В Калининградской области зафиксировано несколько пыльных вихрей (видео)

Жители Калининградской области стали свидетелями нескольких пыльных вихрей. Один был зафиксирован в Калининграде на аэродроме Девау, а второй — в одном из гаражных общества Советска.



Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пояснили, что такие вихри образуются в ясную погоду, имеют слабую силу и не связаны с кучево-дождевыми облаками, как смерчи.

«Они образуются, когда сильный конвективный восходящий поток формируется рядом с землей в относительно теплый день (когда воздух над подстилающей поверхностью прогревается сильнее, чем верхние слои), — сообщают эксперты. — Вихрь имеет вертикальную (или слегка наклонённую к горизонту) ось вращения, высота вихря составляет обычно 10–20 метров (в ряде случаев несколько десятков метров), диаметр 1–5 м, время существования — от нескольких секунд до 1–2 минут. Вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и переносит их иногда на значительное расстояние (сотни метров)».

Администратор сообщества Даниил Урсакий пояснил «Новому Калининграду», что для летнего периода это вполне частое явление для региона, а не что-то сверхъестественное.

«Их просто увидеть, а снять сложно, они живут по несколько минут обычно», — добавил он.