Задержанный за кражу житель области заявил, что потерял похищенные деньги

Полицейские задержали подозреваемого в совершении квартирной кражи. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ОМВД России «Гурьевский» обратилась жительница пос. Сосновка и сообщила, что у неё похитили четыре пары женских наручных часов и 170 000 рублей. В ходе проверки поступившей информации факт кражи подтвердился.

Полицейские оперативно установили личность похитителя. Им оказался 35-летний односельчанин потерпевшей, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Предварительно установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в квартиру женщины, пока она занималась делами на своём огороде. Злоумышленник зашёл в дом через открытую дверь, забрал часы и деньги и скрылся.

В ходе опроса он не стал отрицать свою вину, однако утверждал, что якобы потерял похищенные деньги, пока убегал с места преступления. Дома у злоумышленника полицейские нашли и изъяли только 4 пары часов.

В настоящее время мужчина помещён под домашний арест. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.