В Краснознаменском районе изъяли свыше 16 тысяч пачек контрафактных сигарет (видео)

В Краснознаменском районе изъяли свыше 16 тысяч пачек контрафактных сигарет (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Краснознаменском районе из незаконного оборота изъята табачная продукция без маркировки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере» правоохранителями обнаружен склад табачной продукции с признаками контрафактности.

В ходе обыска жилого помещения в пос. Добровольск Краснознаменского района полицейскими нашли и изъяли свыше 16 тысяч пачек табачного изделия без акцизных и специальных марок. Приблизительная стоимость товара превышает миллион рублей.

Образцы табачной продукции направлены на исследование.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.


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