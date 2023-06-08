20-летний калининградец ударил сотрудника ГИБДД по голове и укусил за палец, чтобы ограбить

20-летний калининградец ударил сотрудника ГИБДД по голове и укусил за палец, чтобы ограбить
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Калининграде осужден 20-летний местный житель, напавший на сотрудника ГИБДД, чтобы похитить его имущество. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Происшествие случилось ночью 13 марта 2023 года ул. П. Емельянова в Калининграде. Нетрезвый молодой человек увидел на заднем сидении рядом стоящего автомобиля ДПС мужскую сумку с планшетным компьютером и решил украсть. Дождавшись, когда инспектор сел на водительское сидении патрульного автомобиля, калининградец открыл заднюю дверь и забрал сумку с компьютером, с которой попытался скрыться. Однако инспектор, выйдя из автомобиля, схватил его и потребовал вернуть украденное.

«В ответ М. нанес сотруднику полиции удар кулаком в область головы, а также укусил его за палец. Несмотря на это он был задержан инспектором и прибывшими сотрудниками полиции», — говорится в релизе.

Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, указал, что в содеянном раскаивается. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ как покушение на грабеж.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес, в том числе, наличие у молодого человека на иждивении страдающей заболеванием матери. Молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter