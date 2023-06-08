20-летний калининградец ударил сотрудника ГИБДД по голове и укусил за палец, чтобы ограбить

В Калининграде осужден 20-летний местный житель, напавший на сотрудника ГИБДД, чтобы похитить его имущество. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.



Происшествие случилось ночью 13 марта 2023 года ул. П. Емельянова в Калининграде. Нетрезвый молодой человек увидел на заднем сидении рядом стоящего автомобиля ДПС мужскую сумку с планшетным компьютером и решил украсть. Дождавшись, когда инспектор сел на водительское сидении патрульного автомобиля, калининградец открыл заднюю дверь и забрал сумку с компьютером, с которой попытался скрыться. Однако инспектор, выйдя из автомобиля, схватил его и потребовал вернуть украденное.

«В ответ М. нанес сотруднику полиции удар кулаком в область головы, а также укусил его за палец. Несмотря на это он был задержан инспектором и прибывшими сотрудниками полиции», — говорится в релизе.

Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, указал, что в содеянном раскаивается. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ как покушение на грабеж.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес, в том числе, наличие у молодого человека на иждивении страдающей заболеванием матери. Молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.