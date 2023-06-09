В Гурьевском районе в продуктовом магазине вспыхнул холодильник

В одном из продуктовых магазинов поселка Низовье Гурьевского района в ночь на пятницу, 9 июня, произошел пожар, причиной которого стал холодильник. Как сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Калининградской области, сообщение о пожаре на улице Калининградской в Центр управления в кризисных ситуациях поступило 9 июня в 00:02 — горел одноэтажный кирпичный магазин.



«В торговом зале размером 6×5 метров горел холодильник на площади 4 квадратных метра, — сообщает пресс-служба ведомства. — Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет».

Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-20 и ПСЧ-1 в составе 10 человек и 2 единицы техники.