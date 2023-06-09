В Гурьевском районе обнаружен очаг заражения земляники площадью 6 га

В Гурьевском районе обнаружен очаг заражения земляники площадью 6 га
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гурьевском районе обнаружен крупный очаг заражения садовой земляники. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора, на участке площадью 6,2 га установлена карантинная фитосанитарная зона по антракнозу земляники.

«Наличие карантинного объекта подтверждено Калининградским филиалом „ВНИИЗЖ“. — пояснили в контрольном ведомстве. — В целях предупреждения распространения, локализации и ликвидации очага карантинного объекта на данном земельном участке, приказом управления Россельхознадзора установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим».

Собственник участка, как уточняется, должен провести мероприятия по локализации очага антракноза земляники и его ликвидации. Карантинный режим будет отменен только тогда, когда возбудитель антракноза земляники будет отсутствовать на участке в течение трех лет подряд. Это должно быть подтверждено фитосанитарными экспертизами.

«Антракноз или черная пятнистость — опасное грибковое заболевания земляники, которую вызывают споры гриба (Colletotrichum acutatum Simmons), — поясняют в Россельхознадзоре. — Его впервые обнаружили в 1965 году на плантации земляники и папайи в Австралии, а в 2016 году внесли в Единый перечень карантинных объектов для территории Евразийского экономического союза. Инфекция быстро распространяется, поражая все части растения: корни, листья, цветки и ягоды. Опасность заболевания в том, что кроме клубники оно поражает практически все садовые культуры, находящиеся на участке».

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