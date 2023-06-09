«Разобрался с хулиганом»: житель области избил мужчину до разрыва поджелудочной железы

Житель Славского района стал фигурантом уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что 34-летний житель пос. Щегловка был госпитализирован с диагнозом разрыв поджелудочной железы, который расценивается как тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что потерпевший в компании распивал спиртные напитки во дворе многоквартирного дома на улице Новой. По этому поводу между мужчиной и жительницей дома произошёл конфликт, после чего женщина попросила своего мужа разобраться с хулиганом.

Ранее не судимый 36-летний мужчина вышел во двор и нанёс оппоненту удар в лицо, после чего не менее двух раз ударил ногой в живот.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.