«Разобрался с хулиганом»: житель области избил мужчину до разрыва поджелудочной железы

«Разобрался с хулиганом»: житель области избил мужчину до разрыва поджелудочной железы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Житель Славского района стал фигурантом уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что 34-летний житель пос. Щегловка был госпитализирован с диагнозом разрыв поджелудочной железы, который расценивается как тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что потерпевший в компании распивал спиртные напитки во дворе многоквартирного дома на улице Новой. По этому поводу между мужчиной и жительницей дома произошёл конфликт, после чего женщина попросила своего мужа разобраться с хулиганом.

Ранее не судимый 36-летний мужчина вышел во двор и нанёс оппоненту удар в лицо, после чего не менее двух раз ударил ногой в живот.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter