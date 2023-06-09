На ул. Таврической в Калининграде под колесами «Пежо» пострадала 13-летняя девочка (фото)

В четверг, 8 июня, в Калининграде в ДТП пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД области.

Авария случилась в 14 часов на ул. Таврической. От ул. В. Денисова в сторону Крымского проезда двигался автомобиль «Пежо» под управлением 49-летнего водителя, который при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу и совершил наезд на переходившую проезжую часть по «зебре» 13-летнюю девочку. В результате ДТП она получила телесные повреждения и была госпитализирована.