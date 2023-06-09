В Багратионовском районе водитель «Рено» наехал на пешехода (фото)

В четверг, 8 июня, в Багратионовском районе произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария случилась в 7.34 на автодороге «Чехово-Краснознаменское-Пограничное». От п. Краснознаменское в сторону п. Стрельня двигался автомобиль марки «Рено» под управлением 67-летнего водителя. При движении на 13 км 100 м он совершил наезд на двигавшегося по правому краю проезжей части в попутном направлении 53-летнего пешехода. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения.