УМВД: 17-летний калининградец обстрелял подростка из пневматического оружия

УМВД: 17-летний калининградец обстрелял подростка из пневматического оружия
Фото: пресс-служба УМВД
Все новости по теме: Безопасность

В Калининграде 17-летний местный житель обстрелял подростка, предположительно из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Калининграде в четверг, 8 июня. В интернете было опубликовано сообщение о том, что мальчик вернулся домой и рассказал матери, что в него несколько раз выстрелили из кустов — об этом свидетельствовали следы на теле ребенка.

В ходе проверки, полицейские в кратчайшие сроки установили личность стрелявшего. Им оказался 17-летний калининградец, который пояснил, что между ним и потерпевшим возникли неприязненные отношения в ходе недавней ссоры.

Вместе с законным представителем он вызван в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда для дальнейшего разбирательства. 

«Потерпевшему дано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлен вред, причиненный его здоровью, и принято процессуальное решение. Предмет, используемый для нанесения телесных повреждений, изъят и направлен на экспертизу», — говорится в релизе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter