УМВД: 17-летний калининградец обстрелял подростка из пневматического оружия

В Калининграде 17-летний местный житель обстрелял подростка, предположительно из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



По данным ведомства, инцидент произошел в Калининграде в четверг, 8 июня. В интернете было опубликовано сообщение о том, что мальчик вернулся домой и рассказал матери, что в него несколько раз выстрелили из кустов — об этом свидетельствовали следы на теле ребенка.

В ходе проверки, полицейские в кратчайшие сроки установили личность стрелявшего. Им оказался 17-летний калининградец, который пояснил, что между ним и потерпевшим возникли неприязненные отношения в ходе недавней ссоры.

Вместе с законным представителем он вызван в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда для дальнейшего разбирательства.

«Потерпевшему дано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлен вред, причиненный его здоровью, и принято процессуальное решение. Предмет, используемый для нанесения телесных повреждений, изъят и направлен на экспертизу», — говорится в релизе.