На пляже у СНТ «Мечта» отдыхающих уличили в нарушении противопожарного режима

На пляже у СНТ «Мечта» отдыхающих уличили в нарушении противопожарного режима
Фото пресс-службы администрации Калининграда
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В пятницу, 9 июня, на городском пляже в районе СНТ «Мечта» городские власти провели рейд с целью проверки соблюдения правил пожарной безопасности отдыхающими и выявили нарушителей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Как напомнили в пресс-службе, на территории Калининграда зафиксирована чрезвычайная степень пожарной опасности, в связи с этим до 30 июня введен особый противопожарный режим: запрещено разводить костры, выжигать сухую траву, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов и других устройств. Нарушение требований пожарной безопасности влечёт за собой наложение административного штрафа от 10 до 50 тысяч рублей.

В ходе рейда проверяющие зафиксировали три нарушения — отдыхающие готовили пищу на костре. При виде людей в форме костры сразу тушили, утверждая, что о запрете не знали. В то время как на пляже и в лесу установлены несколько информационных аншлагов.

На протяжении всего особого противопожарного режима должностные лица будут постоянно проверять соблюдение установленных ограничений, предупреждают в мэрии. При выявлении возгораний или обнаружении нарушений установленных требований пожарной безопасности необходимо сообщить об этом по единому номеру телефона экстренных оперативных служб: 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Калининграда по телефону 59-64-00.

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