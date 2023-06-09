Двум калининградцам грозит срок за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое организованной группой, в крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Установлено, что 28-летний и 24-летний мужчины в составе организованной группы сбывали покупателям синтетические наркотические средства через интернет-магазин, передавая их через «тайники-закладки».

В июне 2020 года сообщники получили от соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, координаты расположения закладки с оптовой партией наркотических и психотропных веществ, забрали запрещенные вещества и планировали сбыть их на территории Калининграда.

В дальнейшем сообщники вместе расфасовали наркотики, часть которых успели разместить путём «закладок». Однако довести задуманное до конца они не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий, наркотические средства были обнаружены и изъяты.

Из незаконного оборота сотрудники УНК регионального УМВД изъяли более 29 граммов N-метилэфедрона («соль») и свыше 16 граммов МДМА, а также амфетамин массой около 2 граммов.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.