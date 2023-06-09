В Калининграде из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 60 человек (видео)

В Калининграде из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 60 человек (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на улице Куйбышева вечером в пятницу, 9 июня, произошел сильный пожар на балконе девятиэтажки. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, огонь начал распространяться с пятого этажа.

«К ликвидации пожара привлекались 25 человек личного состава, — уточняет пресс-служба ведомства. — В ходе тушения эвакуировано 60 человек, в том числе 10 детей, и 10 человек спасено».

Огонь успел повредить балконы шестого, седьмого и восьмого этажей. В настоящее время пожар ликвидирован.

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