В Калининграде из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 60 человек (видео)

В Калининграде на улице Куйбышева вечером в пятницу, 9 июня, произошел сильный пожар на балконе девятиэтажки. По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, огонь начал распространяться с пятого этажа.



«К ликвидации пожара привлекались 25 человек личного состава, — уточняет пресс-служба ведомства. — В ходе тушения эвакуировано 60 человек, в том числе 10 детей, и 10 человек спасено».

Огонь успел повредить балконы шестого, седьмого и восьмого этажей. В настоящее время пожар ликвидирован.