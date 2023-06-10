На ул. Горького врезавшийся в столб автомобиль разорвало на части (фото) (видео)

Все новости по теме: ДТП
На ул. Горького врезавшийся в столб автомобиль разорвало на части (фото) (видео)

Рано утром в субботу, 10 июня, нетрезвый водитель совершил ДТП с пострадавшим на ул. Горького в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба УМВД области.

Авария случилась около 04.05 на путепроводе. По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. От удара автомобиль разорвало на две части, одна из которых загорелась.

«В результате ДТП пострадал пассажир — доставлен в медицинское учреждение. Водитель, находившийся в алкогольном опьянении, не пострадал», — уточнили в полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter