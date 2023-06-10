На ул. Горького врезавшийся в столб автомобиль разорвало на части (фото) (видео)

Рано утром в субботу, 10 июня, нетрезвый водитель совершил ДТП с пострадавшим на ул. Горького в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба УМВД области.

Авария случилась около 04.05 на путепроводе. По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. От удара автомобиль разорвало на две части, одна из которых загорелась.

«В результате ДТП пострадал пассажир — доставлен в медицинское учреждение. Водитель, находившийся в алкогольном опьянении, не пострадал», — уточнили в полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.