40 дней в джунглях: в Колумбии нашли четверых детей, выживших после авиакатастрофы

В джунглях Амазонии нашли живыми четверых детей, в том числе годовалого малыша, через 40 дней после того, как самолет, на котором они летели, потерпел авиакатастрофу. Все четверо были выходцами из индейской семьи.Об этом со ссылкой на The Guardian пишет «Интерфакс».

Уточняется, что выжившие дети — братья и сестры, которым 13, девять, четыре и один год соответственно. Самый младший отпраздновал свой первый день рождения в джунглях.



Дети исхудали и были покусаны насекомыми, но серьезных травм у них не обнаружили. Все эти дни они, предположительно, питались едой, которую сбрасывали с вертолетов продолжавшие поиски спасатели, а также использовали знания о природе, полученные от родителей. Эксперты поражены, что дети выживали так долго в одном из самых опасных районов страны, где льют тропические ливни, водятся дикие животные и могут появляться вооруженные боевики.

Всего семь человек, включая четверых детей, летели на самолете Cessna 206 из Сан Хосе Дель Гуавиар в Араракуара 1 мая. Неожиданно пилот подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя. Через две недели рухнувший самолет нашли в джунглях. На месте крушения были три тела погибших взрослых, включая мать детей. Самих детей не обнаружили, но через несколько дней в 500 метрах от места катастрофы нашли детские следы, объедки и использованные подгузники. После этого масштаб поисковых работ был срочно увеличен, к ним привлекли 150 солдат, 200 волонтеров из числа местных индейцев, 10 поисковых собак.