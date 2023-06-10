«Откат» в 6 млн: замначальника госэкспертизы Росгвардии задержан по делу о мошенничестве

Замначальника центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева арестовали по делу о мошенничестве после задержания. Он подозревается в изготовлении подложной экспертизы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, пишет «Интерфакс».

Как уточнил Хинштейн, по предварительным данным, «подрядчики завысили смету на ремонт здания МВД в Газетном переулке, представив на экспертизу фальсифицированные документы. За положительное заключение Снегирев, как предполагает следствие, мог получить „откат“: заказчики перечислили 6 млн руб. коммерческой структуре, где работают его родственники».

«Наряду с ним по делу также проходят экс-начальник управления капстроительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин, его бывший заместитель Вадим Сафьянов, а также директор ООО „ЭнергоСтрой“ Максим Иванов. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — добавил Хинштейн.