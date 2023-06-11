В девятиэтажке на ул. Новгородской случился пожар из-за загоревшегося утюга

В Калининграде на ул. Новгородской случился пожар в девятиэтажном доме. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, происшествие случилось в субботу, 10 июня, в 21:30.



По данным ведомства, на третьем этаже в трехкомнатной квартире в панельном доме, загорелись гладильная доска и утюг — огонь охватил площадь два квадратных метра. «Пострадавших нет. На пожар привлекался пожарный расчет, пожарно-спасательной части ПСЧ-5 в составе 6 человек и две единицы техники», — отмечается в сообщении УМЧС.