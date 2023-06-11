В девятиэтажке на ул. Новгородской случился пожар из-за загоревшегося утюга

В девятиэтажке на ул. Новгородской случился пожар из-за загоревшегося утюга
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на ул. Новгородской случился пожар в девятиэтажном доме. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, происшествие случилось в субботу, 10 июня, в 21:30.

По данным ведомства, на третьем этаже в трехкомнатной квартире в панельном доме, загорелись гладильная доска и утюг — огонь охватил площадь два квадратных метра. «Пострадавших нет. На пожар привлекался пожарный расчет, пожарно-спасательной части ПСЧ-5 в составе 6 человек и две единицы техники», — отмечается в сообщении УМЧС.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного — «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: 8(4012)93-33-33.



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