В Калининграде взломали радиостанцию и пустили в эфир «незаконный контент»

В Калининграде взломали радиостанцию и пустили в эфир «незаконный контент»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Днем в понедельник, 12 июня, неизвестные взломали радиостанцию «Европа Плюс» и транслировали в эфире «незаконный контент». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного правительства.

По данным властей, произошла «подмена спутникового сигнала» радиостанции. «Речь идет о федеральном сегменте вещания. Время присутствия в эфире незаконного контента составило менее пяти минут, после чего автоматика отключила спутниковый источник вещания и перешла на резервный источник в виде интернет- канала, где подмена отсутствовала», — пояснили в пресс-службе. В областном правительстве добавили, что в произошедшем разбираются профильные структуры.

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