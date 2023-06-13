В Калининграде на улице Димитрова во время пожара спасли трех человек

В Калининграде на улице Димитрова во время пожара спасли трех человек
Фото: Виталий Невар / архив Нового Калининграда
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В Калининграде поздним вечером 12 июня произошел пожар на улице Димитрова. Как сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Калининградской области, сигнал о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 22:32 — горел кирпичный трехэтажный дом довоенной постройки.

«На втором этаже в однокомнатной квартире на кухне горела мебель на площади 5 квадратных метров, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Эвакуировано 12 человек. Спасено 3 человека. Пострадавших нет».

Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5, ПСЧ-1 и ПСЧ-3 в составе 16 человек и 3 единицы техники.

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