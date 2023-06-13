«Снова забор помешал»: у поворота на Чкаловск столкнулись «Фольксваген» и «Пежо» (видео)

«Снова забор помешал»: у поворота на Чкаловск столкнулись «Фольксваген» и «Пежо» (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде вечером в понедельник, 12 июня, произошло ДТП на выезде из города в направлении Светлогорска. Как пишут очевидцы, опубликовавшие фото и видео последствий аварии в «Сообществе автомобилистов Калининградской области», «Фольксваген Поло» и «Пежо» столкнулись у поворота на Чкаловск.

«По характеру повреждений „Пежо“ ехал на выезд по светлогорской дороге и повернул к аэродрому, не пропустив встречный белый „Поло“. A как и где по-другому развернуться, если выехать с АЗС „Навигатор’“?» — написал один из комментаторов.

Также сразу несколько комментаторов сообщили, что столкновение могло произойти из-за тротуарного ограждения, якобы мешающего обзору.

«Уберите заборы, которые мешают обзору, — написал один из них. — Пока разглядишь, что слева и справа, уже прилетят. Согласен, нужно следить за всем, но заборы мешают обзору очень сильно».


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