Суд отправил в колонию калининградца избившего знакомого шлифовальной машинкой

Калининградец отправится в колонию строгого режима за нанесение своему знакомому ударов шлифовальной машинкой по голове. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 3 февраля 2023 года в строящемся доме в Калининграде подсудимый распивал спиртные напитки со знакомым. Между мужчинами произошел конфликт из-за их общей знакомой. Подсудимый трижды ударил собутыльника по голове шлифовальной машинкой, а когда тот упал, нанес ему еще один удар в грудь. В результате потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения: черепно-мозговая травма, травмы груди.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину и пояснил, что вместе с потерпевшим выполнял строительные работы, после чего они распивали алкоголь. В какой-то момент он увидел, что его приятель переписывается по телефону с его бывшей сожительницей, с которой подсудимый хотел восстановить отношения. На вопросы о причинах такого общения приятель грубо ответил, что мужчины это не касается. Тогда тот разозлился и избил потерпевшего.

Действия злоумышленника квалифицированы судом по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес признание вины, явку с повинной, раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья, принесение извинений, оказание потерпевшему помощи сразу после совершения преступления. К обстоятельствам, отягчающим наказание, суд отнес опасный рецидив преступлений.

Приговором Центрального районного суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.