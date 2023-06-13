На Балткосе отдыхающий похитил оборудование со стоящего на ремонте рыболовного бота

45-летнего жителя Гурьевского района задержали за кражу, совершенную на территории Балтийской косы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что мужчина отдыхал на Балтийской косе и перед возвращением решил похитить оборудование со стоящего на ремонте в районе ул. Малая набережная рыболовного бота. Злоумылшенник снял с плавсредства охлаждающий насос, электрическую помпу и палубный люк. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

Однако скрыться с похищенным имуществом похитителю не удалось. К моменту прихода парома в Балтийск его уже ждали сотрудники полиции. Похищенное изъято, как и автомобиль злоумышленника.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».