На Балткосе отдыхающий похитил оборудование со стоящего на ремонте рыболовного бота

На Балткосе отдыхающий похитил оборудование со стоящего на ремонте рыболовного бота
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

45-летнего жителя Гурьевского района задержали за кражу, совершенную на территории Балтийской косы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что мужчина отдыхал на Балтийской косе и перед возвращением решил похитить оборудование со стоящего на ремонте в районе ул. Малая набережная рыболовного бота. Злоумылшенник снял с плавсредства охлаждающий насос, электрическую помпу и палубный люк. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

Однако скрыться с похищенным имуществом похитителю не удалось. К моменту прихода парома в Балтийск его уже ждали сотрудники полиции. Похищенное изъято, как и автомобиль злоумышленника.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter