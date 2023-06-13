После ДТП под поселком Круглово 53-летний пассажир «Лады» попал в больницу

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После ДТП под поселком Круглово 53-летний пассажир «Лады» попал в больницу

На трассе в Зеленоградском округе столкнулись два легковых автомобиля, пассажир попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По данным ведомства, ДТП случилось в понедельник, 12 июня, в 17:15 на автодороге «Переславское-Круглово». 26-летний водитель «Лады» врезался в остановившийся перед перекрёстком автомобиль «Фольксваген».

«В результате ДТП 53-летний пассажир автомобиля марки „Лада“, получил телесные повреждения, назначено стационарное лечение», — уточнили в УМВД.



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