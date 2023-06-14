Власти обнаружили незаконные стоки в канал из комплекса жилых домов на Согласия-Сусанина

Комплекс жилых домов на ул. Согласия, 56 сбрасывал стоки в мелиоративный канал. Этот район (ориентир — ул. Сусанина) не обеспечен системой канализации, и застройщик принял решение установить локальную станцию биологической очистки. Однако обслуживать ее не стали, сообщила пресс-служба горадминистрации.



«С жильцами комплекса домов на улице Согласия, 56, сегодня мы проговорили, что у них есть две недели на решение проблемы очистки хозбыта. Сейчас собственникам совместно с УК предстоит запустить станцию биологической очистки и прекратить сброс неочищенных стоков в мелиоративный канал», — процитировали в пресс-службе замглавы администрации Игоря Шлыкова. Как отметили горвласти, подключение к канализации будет возможно только после строительства северо-западного коллектора, этот проект реализует областной «Водоканал».