На пляже в Поваровке калининградец несколько раз ударил ножом приятеля и лег спать

На пляже в поселке Поваровка Зеленоградского округа произошел конфликт между двумя калининградцами, во время которого один из мужчин получил ножевое ранение. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



По данным полиции, жители областного центра находились на побережье ночью. Во время застолья между ними возникла ссора, и 48-летний мужчина нанес 32-летнему приятелю не менее четырех ударов ножом. Три из них оказались непроникающими, один пришелся на левую голень. «После этого оба участника конфликта легли спать, и лишь на следующий день раненый горожанин обратился в лечебное учреждение, так как порез на ноге продолжал кровоточить», — рассказали в УМВД.

В отношении 48-летнего калининградца возбудили дело по части 2 статьи 115 УК РФ — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.