В Калининграде гендиректор фирмы похитил более 8 млн у клиентов под предлогом поставки запчастей

Житель Калининграда приговорён к лишению свободы за мошенничество при продаже автозапчастей на сумму свыше 8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры

Судом установлено, что с октября 2017 года по октябрь 2020 года подсудимый — генеральный директор ООО «Реклама-Проект» — путем обмана похитил денежные средства 34 клиентов из разных регионов России. Мужчина размещал в сети Интернет объявления о продаже автомобильных запчастей. Когда к нему обращались клиенты, он составлял договоры поставки, однако никаких действий для исполнения обязательств не предпринимал.

В свою очередь, в пресс-службе областного суда уточнили, что подсудимый вину не признал, указав, что у него не было умысла на хищение денег. Тем не менее суд квалифицировал действия мужчины по ч.3 ст. 159 УК РФ (18 эпизодов), ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 159 УК РФ (15 эпизодов) как мошенничество: с использованием своего служебного положения; в особо крупном размере; с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Приговором Московского районного суда калининградцу окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом постановлено взыскать с осужденного в пользу троих потерпевших материальный ущерб в размере 824 695 рублей. Приговор не вступил в законную силу.