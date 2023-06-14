УМВД: мошенники запугивали калининградцев обвинениями в госизмене

УМВД: мошенники запугивали калининградцев обвинениями в госизмене
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые запугивали калининградцев обвинениями в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, 31-летний калининградец был посредником в преступной схеме телефонных мошенников. В мае в полицию поступило пять заявлений от калининградских пенсионеров, ставших жертвами аферистов: те убеждали пожилых людей в том, что сотрудники банка от их лица переводили деньги на Украину, за что пострадавшим грозит уголовное дело о госизмене. «Мошенники настаивали на том, чтобы жертвы передали деньги прибывшему курьеру, который якобы поместит их на „безопасный счёт“. Для большей убедительности подручный аферистов привозил с собой фальшивое письмо на бланке „банка“», — говорится в релизе.

Общая сумма причинённого ущерба составила более 1 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурант заключен под стражу.

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