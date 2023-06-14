Искала покупателей среди клиентов: в Калининграде за наркоторговлю задержали парикмахера (видео)

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Четверо калининградцев стали фигурантами уголовных дел за хранение и сбыт наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе обыска на съёмной квартире дома по улице Печатной по подозрению в наркоторговле были задержаны двое местных жителей. Установлено, что 30-летняя женщина оказывала услуги парикмахера на дому, а покупателей каннабиса искала среди клиентов. При обыске полицейские изъяли из квартиры наркотическое средство марихуана массой более 154 граммов, электронные весы, упаковочный материал.

В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, её сожитель — под домашним арестом.

В ходе расследования выяснилось, что второй задержанный, ранее судимый за грабёж 36-летний мужчина, приобретал марихуану с целью последующего розничного сбыта у 29-летнего горожанина. Подозреваемого также вскоре задержали. Сотрудники полиции в ходе обыска по месту его проживания обнаружили и изъяли более 180 граммов марихуаны. По данному факту следствием ОМВД России по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

Оперативники УНК также установили, что наркотические вещества для последующего сбыта вышеуказанной паре 29-летний задержанный приобретал у жителя одной из республик ближнего зарубежья. Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали 31-летнего мужчину.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него порядка 138 граммов марихуаны. В отношении него также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.


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