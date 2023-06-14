Врезался в дерево и перевернулся: на балтийской трассе в ДТП пострадал водитель «Ниссана» (видео)

На балтийской трассе в среду, 14 июня, произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД. Авария случилась в 13 часов 48 минут на 33 км 750 м автодороги «Калининград-Балтийск». 50-летний водитель автомобиля «Ниссан», двигавшийся в сторону Балтийска, на левом закруглении дороги неправильно выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения. После столкновения авто выехало на встречную полосу и опрокинулось. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.