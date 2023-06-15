Главу стройфирмы подозревают в мошенничестве при подрядных работах в Зеленоградске (видео)

Полиция расследует уголовное дело о мошенничестве при проведении подрядных работ в Зеленоградске, выявленное сотрудниками регионального УФСБ России совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, руководитель одной из строительных организаций региона заключил договор на проведение работ по устройству фасада многоквартирного жилого дома по улице Окружной в Зеленоградске, а также закупки оборудования, инструментов и материалов, необходимых для выполнения работ. Цена договора составила порядка 5,4 млн рублей, часть из которых заказчик перечислил на счёт подрядчика. После получения платежа 42-летний генеральный директор строительной организации похитил деньги, причинив материальный ущерб на общую сумму 470 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».