Калининградца приговорили к 14 годам колонии особого режима за торговлю карфентанилом

Калининградца приговорили к 14 годам колонии особого режима за торговлю карфентанилом
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Суд приговорил к 14 годам колонии особого режима калининградца, торговавшего карфентанилом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Судом установлено, что 21 февраля 2022 года мужчина хранил при себе карфентанил массой 0,8 грамма. При задержании в ходе оперативно-розыскных мероприятий ему стало плохо, сотрудниками правоохранительных органов пришлось оказать ему первую помощь и вызвать медиков. Мужчина был доставлен в больницу, а наркотическое средство было изъято в служебном автомобиле скорой помощи.

Кроме того, установлены три эпизода продажи наркотика, совершенные подсудимым в 2022 году. Также мужчина хранил при себе карфентанил массой 0, 041 грамма, изъятый сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый виновным себя не признал, заявив, что его оговаривают полицейские, заинтересованные в повышении показателей раскрываемости преступлений, и наркозависимые лица, которые таким образом пытаются избежать ответственности за совершенные ими преступления.

Приговором Ленинградского районного суда на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений посудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбытием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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