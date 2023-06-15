Водитель мусоровоза попал под уголовную статью за повторное нетрезвое вождение

За повторную езду в пьяном виде водителю мусоровоза грозит до двух лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На улице Ф. Карима в Багратионовске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «МАЗ» под управлением 30-летнего водителя. Выяснилось, что шофёр мусоровоза находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование.

Как оказалось, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и приговором суда был лишён права управления транспортными средствами.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.