«Пожарные инспекторы» вымогали у бизнесмена 80 тысяч за успешную «внеплановую проверку» (видео)

44-летнего жителя Гурьевского района и 47-летнего калининградца обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба». Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, злоумышленники, представившись сотрудниками пожарной инспекции, потребовали от руководства строительной фирмы незаконное денежное вознаграждение в размере 80 000 рублей за якобы успешное прохождение внеплановой проверки по соблюдению требований пожарной безопасности

Передача денег происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов в рамках оперативно-розыскных мероприятий. После чего сотрудники регионального УФСБ совместно с оперативниками уголовного розыска территориального отдела полиции при силовой поддержке бойцов СОБР задержали сообщников.

После утверждения прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело было направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.