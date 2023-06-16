564 тысячи ущерба: калининградец трижды обокрал организацию в поселке Низовье

Гурьевские полицейские задержали жителя Калининграда, который трижды обокрал организацию в пос. Низовье. Мужчина совершал кражи с неохраняемой и лишь частично огороженной территории фирмы.

В течение двух месяцев, как установили полицейские, злоумышленник наведывался на территорию организации трижды: похищал бухты медного и алюминиевого кабеля, электроинструменты, а также вывез 2 тонны металла. Вместе с ранее судимым за имущественные преступления 30-летним приятелем он также похитил воздушный компрессор. Сумма ущерба составила 564 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого: им оказался ранее не судимый 36-летний калининградец. Установлено, что он продал часть краденого имущества неизвестным лицам, а полученные деньги потратил на личные нужды. Часть похищенного удалось изъять.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Сейчас фигурант уголовного дела, как и его пособник, находятся по подписке о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до пяти лет лишения свободы.