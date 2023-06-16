В Кемерово задержали пособницу телефонных мошенников, обманувших пенсионерку из М. Исаково (видео)

В Кемерово калининградские и гурьевские правоохранители в ходе служебной командировки задержали подручную телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку из пос. Малое Исаково на 1 195 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В марте 61-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы якобы обезопасить себя от мошенников, пенсионерку убедили перевести все свои деньги на безопасный счёт. К счастью для потерпевшей, при осуществлении перевода банк заблокировал порядка 350 000 рублей на одной из карт, предположительно принадлежащих мошенникам. Эти деньги по указанию неустановленных аферистов пыталась снять неоднократно судимая 33-летняя жительница Кемерово.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.


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