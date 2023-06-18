В Астане вооруженный мужчина взял в заложники семерых человек в отделении банка

В Астане спецназ освободил из банковского отделения семерых заложников, которых удерживал мужчина. Подозреваемый задержан, никто из заложников не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД Казахстана.



«Проведена успешная силовая операция в здании Каspi Bank. Все заложники освобождены. Заложников освободили после штурма полиции. Всех сотрудников вывели. Захватчик обезврежен. Всех осмотрели медики. Никто из заложников и захватчик не пострадали», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что глава министерства сам вел переговоры с преступником, он также руководил силовой операцией по освобождению заложников. В ходе спецоперации правоохранители применили слезоточивый газ, преступник водворен в изолятор.

Отмечается, что мужчине 30 лет, он требовал направить все средства данного банка в фонд для помощь детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. В банке находились только его сотрудники.