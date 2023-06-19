Под Багратионовском пьяный рецидивист пытался поджечь дом своей матери и деда

Под Багратионовском пьяный рецидивист пытался поджечь дом своей матери и деда
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В отношении жителя Багратионовского района возбуждено уголовно по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога». Ранее злоумышленник уже был неоднократно судим, в том числе за кражи, грабежи, разбой и угон. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл 11 июня около 16:00 ч. в одном из районных посёлков. Мужчина находился в частном доме, в котором проживают его 90-летний дедушка и мать. В ходе конфликта с родственниками нетрезвый подозреваемый разлил по полу бензин из двух пластиковых ёмкостей и пытался поджечь дом. Устроить пожар злоумышленнику помешала не сработавшая зажигалка. Затем подозреваемый пытался также поджечь траву у входа в здание, но огонь не разгорелся. В это время родственники злоумышленника смогли попросить помощи у соседей, которые вызвали полицейских и пожарных.

После неудачной попытки поджога мужчина попытался скрыться с места преступления, был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. По факту попытки поджога мужчине грозит срок до пяти лет. Сейчас он находится на подписке о невыезде. Расследование продолжается.

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