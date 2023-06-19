Суд: житель Янтарного избил костылем гостя соседа из-за собаки

Суд: житель Янтарного избил костылем гостя соседа из-за собаки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Жителя Янтарного обвиняют в избиении мужчины костылем. Уголовное дело поступило в суд. Сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 16 апреля пьяный мужчина пришел в квартиру соседа на ул. Лесной в Янтарном. У соседа в этот момент находился гость с собакой. Подсудимый обратился к визитеру с просьбой успокоить животное, поскольку пес громко лаял, из-за этого между ними произошел конфликт. Тогда обвиняемый кинул в голову оппонента принесенный с собой костыль, а затем нанес им же не менее 28 ударов в область головы и рук. В результате пострадавшему были причинены травмы пальцев, ушибленные раны и ссадины головы.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 22 июня.

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