В Ладушкине рецидивист угнал авто и воспользовался найденной в машине банковской картой

Полицейские задержали по горячим следам угонщика, похитившего автомобиль в Ладушкине. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть полиции поступила информация от владельца автомобиля «Фольксваген Гольф» об угоне машины с одной из улиц в Ладушкине. Сотрудники полиции проследили маршрут движения угнанного транспортного средства по камерам АПК «Безопасный город». Вскоре оперативники уголовного розыска обнаружили автомобиль в одном из местных СНТ. В тот же вечер сотрудники полиции задержали предполагаемого угонщика. Им оказался неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 30-летний житель Ладушкина.

Оказалось, что нетрезвый злоумышленник ночью возвращался из гостей. Заметив на придомовой территории «Фольксваген», мужчина проник во двор, сел в незапертый автомобиль и обнаружил ключи в замке зажигания. Открыв ворота, подозреваемый отправился на угнанной машине в СНТ, где и спрятал транспортное средство.

Кроме того, у злоумышленника изъяли найденную им в автомобиле банковскую карту, которой он успел оплатить свои покупки в магазине. Точная сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ведётся следствие.