В Гусеве на переходе сбили 8-летнего ребенка (видео)

В понедельник, 19 июня, в Гусеве произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария случилась в 14 часов 50 минут на ул. Менделеева. 61-летний водитель «Мерседеса», двигаясь в сторону ул. Советской, не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода 2015 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную больницу Калининграда.