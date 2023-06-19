У берегов Канады пропала подлодка с туристами, направлявшаяся к месту гибели «Титаника»

У берегов Канады пропала подлодка с туристами, направлявшаяся к месту гибели «Титаника»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Атлантическом океане у берегов Канады пропала подлодка, направлявшаяся к месту крушения пассажирского парохода «Титаник». В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

Пока неизвестно, сколько именно человек находились на борту подводного аппарата. Однако, как сообщают западные СМИ, подводная лодка доставляла туристов к месту крушения лайнера.

Как напоминает информагентство, «Титаник» затонул в ходе первого плавания в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в Северной Атлантике, в сотнях километров к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. Из более 2,2 тыс. человек, находившихся на борту, погибли от 1495 до 1635 человек.

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